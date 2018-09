영국 출신 가수 두아 리파(Dua Lipa)가 그룹 '블랙핑크'와 합작한 신곡을 오는 10월 발매할 예정이다.4일 두아 리파는 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 "오는 10월19일에 내 앨범의 슈퍼 딜럭스 에디션을 발매할 수 있어 흥분된다"며 "작은 선물이라고 생각하셨으면 한다"는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.사진 속에는 두아 리파의 새 앨범에 들어갈 곡 목록이 적혀 있다. '블랙핑크'는 '키스 앤 메이크 업(KISS AND MAKE UP)'이라는 곡에 참여했다.두아 리파는 1995년 영국 잉글랜드 런던에서 태어났다. 그는 알바니아 출신 이민자 가정에서 태어났으며, 지난 2015년 8월 첫 싱글 '뉴 러브(New Love)'로 데뷔했다. 그의 히트곡 '뉴 룰스(New Rules)'는 유튜브 14억 조회수를 기록했다.한편 '블랙핑크'는 올해 6월 신곡 '뚜두뚜두' 공개 이후 68일 만에 3억 조회수를 돌파한 바 있다.

