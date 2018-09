한국거래소, 2019년도 신입직원 47명 공개채용…"지난해 대비 24% 늘려"

[아시아경제 유현석 기자] 한국거래소는 2019년도 신입직원을 공개채용한다고 4일 밝혔다.올해 거래소는 지난해 38명 대비 23.7% 증가한 47명을 채용할 예정이다.경영·경제, 법학, 수학·통계, IT 등 4개 부문에서 채용할 예정이다. 필기시험은 학력이나 전공 제한은 없다. 경영학, 경제학, 법학, 수학, 통계학, IT 등 6과목 중 선택해 응시할 수 있다. 이와 함께 입사지원서에서 학력, 가족관계, 성별, 연령 등 항목을 제거하고 전형 단계별로 '블라인드 채용'을 실시할 계획이다.거래소 관계자는 "우수한 인성과 역량을 동시에 갖춘 인재 발굴을 위한 입체적인 평가 노력도 병행할 예정"이라며 "우수 지역인재 채용을 위해 올해 채용 때는 비수도권 지역인재 채용목표제를 확대·운용할 계획"이라고 설명했다.지원서 접수는 오는 5일부터 17일까지며 KRX 채용 홈페이지를 통해 인터넷 접수를 하면 된다.

