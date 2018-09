[브랜드가 경쟁력이다]래미안ㆍ롯데百ㆍSK에너지 소비자들 마음 속으로

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr









한국생산성본부 '2018 국가브랜드경쟁력지수' 우수기업◆래미안, 대한민국 주택 패러다임의 변화를 선도하다 = 2000년 브랜드 론칭 이후 대한민국 주택 업계 패러다임의 변화를 이끌어 온 삼성물산 '래미안'. 론칭 이래 지금까지 '자부심(Pride)'라는 브랜드 철학을 바탕으로 혁신적인 상품 개발, 고객과 소통하는 마케팅 활동 및 주거 서비스 분야에 이르기까지 새로운 지향점과 접근방법을 제시하며 '최초의 브랜드, 최고의 브랜드'의 명성을 이어나가고 있다.2017년 국가고객만족도(NCSI) 20년 연속 1위 수상에 빛나는 래미안은 가족의 사랑을 이어주는 집, 자연과 인간이 공존하는 집, 첨단기술력으로 보다 안락하고 편리해지는 주거환경을 실현하고 있다. 더불어 '품질경영'과 '고객만족'을 경영의 근간으로 삼고 서비스 범위를 A/S (After Service)가 아닌 P/S(Preliminary Service)로 설정하고, 철저한 사전 품질점검과 입주 전 '좋은집 만들기 행사'를 통해 고객들이 입주 후 겪는 불편을 사전예방하기 위해 노력하고 있다.◆롯데백화점, 고객에 새 가치 제공하는 현장경영 꽃 피워 = 롯데백화점은 고객이 상황에 따라 원하는 방식으로 쇼핑할 수 있도록 ICT 우수기업과 연계한 옴니채널 서비스 강화에 박차를 가하고 있다. 옴니채널을 통해 온라인과 오프라인을 아우르는 쇼핑 환경을 조성해 고객에게 차별화된 경험을 제공하고 있다. 롯데백화점은 아울러 우수고객을 위한 다양하고 차별화된 서비스 제공에 노력하고 있다. 우수고객 1:1 맞춤 서비스인 '컨시어지 서비스'가 대표적이다.이와 더불어 파트너사와의 동반성장과 사회공헌 활동에 앞장서고 있다. 지난해 2월 중소기업 상생관인 '드림플라자' 5호점을 본점, 잠실점, 부산본점, 영등포점에 이어 해외점포인 중국 웨이하이점에 오픈하는 등 국내외 중소 파트너사의 판로를 지원하는 동시에 중국 현지 점포에서 진행된 '한국상품전', 베트남과 인도네시아에서 진행된 '해외 구매상담회' 등 해외 진출 점포를 활용한 중소 파트너사의 해외판로 개척에도 앞장서고 있다.◆SK에너지, 모방 불가능한 차별화로 고객 만족도 UP = SK에너지는 경쟁사가 쉽게 모방할 수 없는 핵심 경쟁력과 차별성을 근간으로, SK주유소를 방문하는 고객들이 전반적으로 브랜드를 체험하고 만족을 느낄 수 있도록 엔크린 멤버십 제도, '3천포인트 특권' 등 다양한 이벤트, 높은 혜택을 제공하는 제휴할인카드 출시 등 여러 마케팅활동을 시행하고 있다. 'Engine Clean, Environment Clean, Energy Clean'라는 뜻을 담아 1995년 10월 출시된 'SK EnClean'은 세계 초일류 수준의 품질과 최고의 고객만족을 위한 마케팅 활동으로 소비자들의 가장 큰 사랑을 받고 있는 SK에너지의 대표 브랜드이자 대한민국의 대표적 파워 브랜드이다.SK에너지는 2012년부터 주유소 이용고객들이 평소 쌓은 OK캐쉬백포인트를 활용해 SK주유소/충전소에서 생활에 필요한 물품으로 받을 수 있는 3천포인트 특권 행사를 시행하고 있다. SK에너지는 국내 전 카드사와 제휴해 신용/체크카드 내에 다양한 주유할인 서비스를 제공하고 있다. 특히 최대 리터당 400원 할인이라는 전무후무한 주유할인 혜택을 제공하는 'SK Oil 400 우리카드', 최근 출시해 최대 리터당 300원 주유할인 혜택을 제공하는 'OIL KING SK롯데카드', 주유할인금액이 바로 영수증에 표시돼 고객 편의성을 높여 100만명 넘는 주유고객이 이용 중인 'Club SK 하나카드' 등 정유사 중 가장 막강한 할인혜택과 폭넓은 라인업으로 주유고객에게 다양한 선택 기회를 제공하고 있다.