2분 안에 잠들 수 있는 미군의 비법

미국의 유명 육상감독이었던 로이드 '버드' 윈터(1909~1985)는 저서 '릴랙스 앤드 윈(Relax and Win: Championship Performance)'에서 2분만에 잠을 이룰 수 있도록 도와주는 미군의 오랜 비법에 대해 소개하고 있다.

