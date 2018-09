방탄소년단, 로스앤젤레스로 출국…세계 11개 도시서 월드 투어

그룹 '방탄소년단'이 3일 미국 로스앤젤레스로 떠났다. '방탄소년단'은 앞으로 세계 11개 도시에서 22회의 공연을 열 예정이다.방탄소년단은 이날 오후 7시께 인천국제공항 제2터미널을 통해 미국 로스엔젤레스로 출국했다. 이어 오는 5일 미국 로스엔젤레스 스테이플스 센터에서 'LOVE YOURSELF' 투어를 개최한다.이후 오클랜드·포트워스·뉴어크·시카고에서 공연을 하고 캐나다 해밀턴, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담, 독일 베를린, 프랑스 파리 등 유럽 주요 도시에서 콘서트를 연다. 세계 11개 도시에서 22회의 공연을 펼칠 예정이다.한편, '방탄소년단'은 지난달 24일 발표한 리패키지 앨범 'LOVE YOURSELF 後 Answer'로 2일 빌보드 200 차트 1위를 달성했다. 빌보드 200은 음반과 EP 판매량을 기준으로 순위를 매긴 차트다.

