[ETN에 꽂히다]아슬하지만 짜릿한 수익

[아시아경제 박나영 기자]요즘 증권가의 '핫'한 상품으로는 단연 '양매도 ETN(상장지수증권)'이 꼽힌다. 한 증권사 차장에게 22억원의 인센티브를 안겨줬다는 파생상품이다. 샐러리맨의 신화와 함께 횡보장에서도 수익을 내는 중위험ㆍ중수익 상품으로 알려지며 한창 인기몰이 중이다. 과연 양매도 ETN은 우리가 놓치고 있던 황금알일까. ETN은 무엇이며 다른 어떤 상품들이 수익을 내고 있는지 살펴본다.3일 한국거래소에 따르면 국내 상장된 195개 ETN 가운데 지표가치금액 1위는 8465억원(8000만주ㆍ29일 기준)을 기록한 한국투자증권의 'TRUE 코스피 양매도 5% OTM ETN'이다. 샐러리맨 신화를 쓰게 한 주인공으로 2위인 '신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN'(5225억원)의 지표가치보다 3000억원 이상 높다. 추가 발행이 거듭되면서 상장 1년 3개월여 만에 몸집이 40배로 불었다. 3~4위에는 '삼성 KTOP30 ETN'(1226억원), '삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN'(1201억원)이 각각 올랐다. 지표가치금액은 주식으로 치면 시가총액과 유사한 개념으로 ETN 1증권당 실질가치를 의미한다. 투자자가 만기까지 보유할 경우 발행회사로부터 상환받을 금액이다.ETN은 기초지수 변동과 수익이 연동되도록 증권사가 발행하는 파생결합증권으로 ETF(상장지수펀드)처럼 거래소에 상장돼 거래된다. 국내 주식, 채권 외 해외주식, 해외채권, 원자재, 환율 등 다양한 자산을 기초로 한 상품이 상장돼 있다. 저렴한 비용으로 분산투자를 할 수 있다는 게 장점이지만 파생상품인 만큼 위험도를 고려해 투자전략을 짤 필요가 있다.'TRUE 코스피 양매도 ETN'의 최근 인기몰이는 이 상품의 구조가 올 들어 이어진 횡보장세에 딱 맞아떨어지게 설계된 덕분이다. 이 상품은 코스피 200지수가 ±5% 안에서 움직일 경우 5% 내외의 수익을 얻을 수 있도록 짜여졌다. 코스피 200지수의 콜옵션(미리 정해놓은 가격에 주식이나 지수를 살 수 있는 권리)과 풋옵션(미리 정해놓은 가격에 팔 수 있는 권리)를 동시에 판 후 다음 옵션 만기일까지 코스피200지수가 5% 이상 움직이지 않는다면 이 옵션을 판 투자자가 수익을 남길 수 있는 구조다. 한국투자증권의 예상대로 박스권 장세가 이어지면서 저금리 시대 꾸준히 5% 수익을 내는 상품으로 각광받게 된 것이다.이처럼 ETN은 증권사의 전략과 재량을 보다 많이 발휘할 수 있다는 점에서 ETF(상장지수펀드)와 차이를 가진다. ETF는 자산운용사가 운용하는 펀드이기 때문에 분산투자 기준이 엄격하고 자산보호를 위해 파생상품 거래 등에 있어 엄격한 제한을 받는 반면 ETN은 기초지수 구성종목수 요건이 5종목 이상으로 완화돼 있는 등 ETF(10종목 이상)에 비해 운용요건이 자유롭다. 한 업계 관계자는 "ETN에 대한 제한이 적은 만큼 발행 증권사는 다양한 전략에 따라 상품 개발이 가능하다"고 했다.증권사별 투자전략에 따라 주력으로 내세우는 상품이 다르다. 신한금융투자는 원유, 금, 은 천연가스 등 원자재 상품을 기초지수로 한 ETN을 꾸준히 상장하고 있다. 신한금융투자 관계자는 "최근 원자재 투자는 상승하는 종목에 대한 추격매수보다 하락한 종목에 대한 저점 매수 또는 상승추세의 끝에서 하락 반전 등을 기대하는 장기적 시각을 가진 투자자들이 많다"고 말했다.실제로 신한금융투자의 고객인 전업주부인 A씨는 원유가격이 갤런당 40~50달러를 오가던 지난해 5~7월 원유가격의 반등을 예상하고 WTI원유선물 일일 수익률의 2배를 추종하는 '신한 레버리지WTI ETN'을 9000원에 매입한 후 지난 5월 17000원에 매도해 90%의 수익을 올리기도 했다.거래소가 분석한 최근 1년 ETN 수익률을 봐도 10위권 내 8개 상품이 원유를 기초지수로 한 상품이다. '미래에셋 레버리지 원유선물혼합 ETN'이 119% 수익률을 기록, 1위를 차지했고 2위에 'QV 레버리지 WTI원유 선물 ETN'(114.6%), 3위에 '신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN'(113.6%)이 각각 올랐다.미래에셋대우의 ETN 중에는 미국 항공우주산업에 투자하는 '미래에셋 미국 항공우주 ETN'의 성과가 눈에 띈다. 보잉 등 미국 항공우주ㆍ방위 기업 40여곳에 투자한다. 미래에셋대우 관계자는 "올해 수익률이 15.2%로 S&P500총수익형지수 수익률(9.7%)를 상회했다"면서 "글로벌 교역, 여객 수요 증가 등으로 미국 항공우주방위 기업들의 상승 랠리가 좀더 지속될 것으로 보인다"고 했다.NH투자증권의 경우 미국 기술주에 투자하는 'QV 미국 IT TOP5 ETN'에 대한 반응이 좋다는 평가다. 애플, 아마존, 마이크로소프트, 페이스북, 알파벳을 20% 비중으로 담았는데 최근 1년 수익률이 40%를 넘어섰다. NH투자증권 관계자는 "최근 인기를 얻고 있는 양매도 ETN도 출시 계획 중에 있다"고 말했다.한국투자증권은 코스피200 선물ㆍ옵션을 활용한 구조화 ETN을 꾸준히 내놓을 계획이다. 지난달에는 양매도 ETN 옵션의 행사가격을 달리한 'TRUE 코스피양매도 3% OTM ETN', 'TRUE 코스피양매도 ATM ETN'을 추가로 상장하기도 했다.

