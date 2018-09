월 3만3000원에 데이터 2GB…24세 이하 전용요금제

24세 이하 이동통신 소비자는 KT에서 월 3만3000원에 데이터 2기가바이트(GB)를 제공하는 저가요금제를 이용할 수 있다. 게임·음원·동영상 관련 서비스패키지도 반값이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr









<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

[아시아경제 김동표 기자]KT는 기존의 만 24세 이하 대상 'Y24'요금제를 '데이터ON' 요금제 구조로 새롭게 개편한 'Y24 ON' 요금제를 출시한다고 3일 밝혔다.'Y24 ON' 요금제는 지난 5월 출시해 폭발적인 반응을 얻은 '데이터ON' 요금의 심플한 요금구조, 전 구간 데이터 무제한(일부 속도제어) 컨셉을 그대로 유지한다. 'Y24 ON' 요금제는 톡·비디오·프리미엄 3종으로 출시하며 유·무선 음성통화 기본 제공에 데이터는 무제한(일부 속도제어) 제공한다.'Y24 ON 톡'은 SNS 및 SD(표준화질)급 영상 중심 사용자를 위한 요금제로 월정액 4만9000원에 기본 데이터를 6GB 제공한다. Y세대의 부족함 없는 데이터 사용을 위해 '데이터 ON 톡' 대비 기본 데이터 제공량을 2배로 늘렸다. 기본 제공 데이터 소진 후에는 최대 1Mbps 속도로 무제한 이용이 가능하다.고화질 영상 중심 사용자를 위한 'Y24 ON 비디오'는 월정액 6만9000원에 기본 데이터 100GB 제공 후 소진 시 최대 5Mbps속도로 무제한 사용이 가능하다. 데이터 헤비 유저를 위한 'Y24 ON 프리미엄'은 월정액 8만9000원에 데이터 제공량 및 속도 제한이 전혀 없는 '완전 무제한' 요금제이다.KT는 저가 요금제를 이용하는 Y세대들을 위해 데이터 혜택을 더욱 강화한 'Y베이직' 요금제도 함께 선보인다.9월 17일 출시될 Y베이직은 월 3만3000원에 유?무선 음성통화 및 문자는 기본, 매월 2GB의 데이터를 제공하고 데이터를 다음달로 이월하거나 다음달 데이터를 당겨 쓸 수 있는 '밀당'을 제공한다.Y24 ON 톡과 마찬가지로 데이터 부족을 호소하는 Y세대의 고충을 감안해 기존 LTE베이직 대비 데이터 제공량을 2배로 늘려 Y세대의 데이터 혜택을 한층 높였다. 또한 패밀리박스, Y데이터박스를 활용해 KT 가입자간 데이터 공유도 가능해 평소 데이터가 부족했던 저가요금 가입자가 유용하게 사용할 수 있도록 했다.'Y24 ON' 요금의 가장 큰 특징은 콘텐츠 50% 할인 혜택이다. 실시간 방송을 마음껏 즐길 수 있는 올레tv모바일, 웹툰 무제한(케이툰)과 음악 무제한 스트리밍(지니뮤직) 서비스를 제공하는 '미디어팩(월 9900원)'을 월 4950원에 이용 가능하다. 영화, 미드 1만편 이상을 무제한으로 시청 가능한 '프라임무비팩(월 9790원)' 역시 월 4895원(첫 30일은 무료)에 이용할 수 있다.KT는 "대부분의 Y세대 가입자가 이용하는 음악 스트리밍 서비스나 동영상 월정액 서비스가 월 7000원~1만원 수준에서 제공되고 있는 점을 감안하면 'Y24 ON' 요금제를 통해 Y세대의 콘텐츠 비용 부담이 상당부분 완화될 것으로 기대한다"고 말했다.