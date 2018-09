'복면가왕' 구미호의 정체는 솔로 가수 크리샤 츄…손연재 닮은 앳된 외모

'복면가왕'에서 가수 크리샤 츄가 뛰어난 가창력으로 시청자들의 시선을 사로잡았다.2일 방송된 MBC 예능프로그램 '복면가왕'에서는 3연승에 도전하는 가왕 동막골 소녀에 대항하기 위한 대결이 펼쳐졌다.1라운드에서 구미호 복면을 쓰고 무대에 오른 크리샤 츄는 세이렌과 '웬 유 빌리브(When You Believe)'를 불렀으나 세이렌에 게 1표차로 안타깝게 패배했다. 이후 크리샤 츄는 '파인(Fine)'으로 솔로 무대를 펼치며 청아한 음색으로 관객들의 호응을 얻었다.이후 복면을 벗고 정체를 공개한 크리샤의 앳된 외모와 작은 체구에 패널들은 놀라움을 감추지 못했다. 신봉선은 "너무 어린 나이인데 가면을 벗고 눈을 감고 노래하는 모습이 정말 아름다웠다"며 크리샤의 가창력을 칭찬했다. 이어 김현철은 "가면을 벗는데 손연재 씨인 줄 알았다. 너무 비슷하게 생겼다"며 놀라움을 드러냈다.관객들의 반응에 놀랐다.오디션 프로그램에서 준우승한 뒤 2017년 솔로로 데뷔했으며 최근에는 필리핀에서도 활발한 활동을 펼치고 있는 것으로 알려졌다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.