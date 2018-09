KEB하나은행 '더 나눔과 감사 이벤트' 실시

[아시아경제 박소연 기자]하나은행은 '나눔 이벤트'로 이달 출시하는 적금 상품 3종의 가입 1좌당 3000원씩 총 3억원을 사회복지기관에 전달하기로 했다.적금을 1년 동안 10만원 이상 자동이체로 가입하는 고객 선착순 3만명에게는 생수 1박스를 증정한다.이달 17일에는 하나은행 임직원이 수해를 겪은 라오스 이재민을 위한 긴급 구호 상자 333개를 사회복지기관을 통해 전달할 예정이다.11월까지 영업본부 단위로 폭염과 폭우 피해 주민을 위한 '행복상자 만들기' 활동도 진행한다.'감사 이벤트'로는 '333 특별금리 이벤트'를 진행한다.이달 17일부터 다음 달 19일까지 33일간 하나은행의 '늘∼하나적금'에 3년제로 가입하면 최고 연 3.33% 금리를 제공한다.국민·공무원·군인·사학연금 등 4대 공적 연금 수급 고객 대상으로는 '3! 3! 3! 이벤트'를 진행한다.9∼10월에 연금 수급계좌를 하나은행으로 등록·이체하는 매월 선착순 333명에게 국민관광상품권을 증정하며, 별도 추첨으로 추가로 333명에 국민관광상품권을 중복으로 증정한다.이달 10일부터 다음 달 14일까지는 하나멤버스 고객에게 우대 환율과 경품을 증정하는 '폴링 인 (Falling in) 환전' 행사를 한다.

