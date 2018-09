세이브더칠드런, 시종밝은아동센터 1주년 기념행사 진행

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국제아동권리기관 세이브더칠드런호남지부는 지난 1일 삼성전자 광주사회공헌센터와 영암군 아동과 지역주민 등 100여명이 참석한 가운데 시종밝은지역아동센터 1주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.영암군 시종밝은지역아동센터는 삼성전자의 후원으로 사회복지공동모금회가 지원하고, 세이브더칠드런코리아가 주관하는 농어촌아동지원사업 일환으로 진행됐다. 2017년 완공을 통해 쾌적한 환경에서 아이들의 보호와 놀 권리가 보장될 수 있도록 지원되어 개소 1주년을 맞이했다.이날 삼성전자 광주사회공헌센터 임직원들이 준비한 과학교실, 네일아트를 통해 아동이 참여할 수 있는 프로그램이 진행돼 의미를 더했으며, 지역주민과 함께하는 토크콘서트 등 다채로운 행사로 이뤄졌다.삼성전자 광주사회공헌센터 관계자는 “우리 아이들이 소중한 공간에서 다양한 꿈을 키워갈 수 있길 바라며, 앞으로도 사회공헌에 앞장서는 삼성전자가 되겠다”고 밝혔고, 시종밝은지역아동센터 최옥주 센터장 또한 “지역 아동, 주민의 염원과 여러 기관에서 지원해주신 도움을 통해 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 힘쓰겠다”고 1주년의 다짐을 말했다.세이브더칠드런 호남지부 유혜영 지부장은 “앞으로도 전남지역에 있는 아동들의 권리가 보장되고, 아동친화적인 문화가 형성되도록 노력하겠다”고 말했다.삼성전자 광주사회공헌센터는 시종밝은지역아동센터 “100일 잔치”, “1주년 기념행사” 등 아동들과의 지속적인 인연을 이어가며, 멘토의 역할을 수행하고 있어 의미를 더한다.세이브더칠드런(Save the Children)은 1919년 아동권리실현을 위해 일하는 국제구호개발 NGO로서 다문화인식개선, 아동권리교육, 농어촌아동지원사업 등 국내사업과 신생아 살리기 캠페인 등 해외사업을 활발히 진행하고 있다.

