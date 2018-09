‘인기가요’ 방탄소년단 1위 “아미 덕분에 유종의 미…잊지 못할 일주일 될 것”

방탄소년단은 2일 방송된 ‘인기가요’에서 1위 후보였던 레드벨벳의 ‘Power Up’, 숀의 ‘Way Back Home’을 제치고 1위를 차지했다.리더 RM은 “아미 덕분에 유종의 미를 거둘 수 있게 돼 기쁘다”며 소감을 전했다. 이어 “투어도 조심히 다녀오겠다”라고 인사했다.방탄소년단 진은 “일주일 활동 즐겁게 활동했다. 잊지 못할 일주일 활동이 될 것 같다”라며 팬들을 향해 미소를 보냈다.이날 방탄소년단은 리패키지 앨범 ‘LOVE YOURSELF 結-Answer’의 ‘I’m Fine’과 타이틀곡 ‘IDOL’로 무대에 올랐다. ‘I’m Fine’ 무대에서 방탄소년단은 푸른 톤의 옷을 입고 등장해 “이젠 너의 손을 놓을게”, “더 이상은 슬프지 않을래” 등의 처연한 가사로 여심을 울렸다. 이와는 달리 ‘IDOL’에서는 밝고 화려한 색감의 조명 아래 파워풀한 댄스로 시선을 사로잡았다.방탄소년단 외에도 이날 ‘인기가요’에서는 레이나, NCT드림, 노라조, 다이아, 임팩트, SF9, (여자)아이들, 스트레이키즈, MXM, 김용국 등이 무대를 꾸몄다.

