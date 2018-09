조현우의 롤모델 데 헤아 "금메달 축하해" 축하 메세지 전해

사진=슛 포 러브 제공

아시안 게임 축구 결승전에서 활약을 펼치며 대표팀을 승리로 이끈 조현우에게 그의 롤모델 다비드 데헤아(26, 맨체스터 유나이티드 FC)가 축하 메세지를 전했다.1일 한국 축구 대표팀은 2018 자카르타-팔렘방 아시안게임 남자축구 결승전에서 일본과 금메달 대결을 펼쳤다.이날 경기는 90분 동안 승부를 가리지 못해 연장까지 이어졌으나 연장 2분 이승우의 골에 이어 연장 9분 황희찬이 추가 골을 넣으면서 한국의 승리로 마무리 지어졌다.경기가 끝난 후 한국 선수들이 '금메달'을 목에 걸고 환호하는 모습이 담긴 영상이 이날 페이스북 페이지 'Shoot for love'에 게재됐다.이어 이 영상에 다비드 데 헤아가 "congratulations Cho and all the korean team for the golden metal in the #asiangames2018" 이라며 조현우와 한국 대표팀을 축하하는 댓글을 남겨 화제를 모았다.한편 경기에 앞서 데 헤아는 조현우에게 "조현우와 한국 대표팀이 아시안게임에서 좋은 결과를 얻기 바란다. 너는 정말 훌륭한 골키퍼다. 너의 커리어에 좋은 일만 가득하길 바란다. 행운을 빈다"는 응원 영상을 전하기도 했다.