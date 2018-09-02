´ëÇÑÇ×°ø, ÀÎÃµ~Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ ÀÚ±×·¹ºê ³ë¼± ½Å±Ô ÃëÇ×

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ÃÖÁ¾¼öÁ¤ 2018.09.02 08:36 ±â»çÀÔ·Â 2018.09.02 08:36

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ Á¶À¯Áø ±âÀÚ] ´ëÇÑÇ×°øÀº 1ÀÏ ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ× Á¦2¿©°´ÅÍ¹Ì³Î¿¡¼­ ÀÎÃµ~ÀÚ±×·¹ºê ½Å±Ô ³ë¼± ÃëÇ× Çà»ç¸¦ °¡Á³´Ù°í ¹àÇû´Ù.

ÃëÇ×½Ä¿¡´Â ÀÌÁøÈ£ ´ëÇÑÇ×°ø ¿©°´»ç¾÷º»ºÎÀå°ú Ã¤Á¾ÈÆ ÇÑ±¹Áö¿ªº»ºÎÀå, ÀÌ°í¸£ ÇÁ·¼·ÎÇÁ™r ÁÖÇÑ Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ ´ë»ç¿Í ÀÓº´±â ¹Ì·¡»ç¾÷ÃßÁø½ÇÀå µî °ü°èÀÚµéÀÌ Âü¼®Çß´Ù.

´ëÇÑÇ×°øÀÇ ÀÎÃµ~ÀÚ±×·¹ºê ³ë¼±Àº 218¼® ±Ô¸ðÀÇ A330-200 Ç×°ø±â°¡ ÅõÀÔµÅ ÁÖ 3È¸ ¿îÇ×ÇÑ´Ù. Ãâ¹ßÆí(KE919)Àº ¸ÅÁÖ È­, ¸ñ, Åä ¿ÀÀü 11½Ã5ºÐ ÀÎÃµ°øÇ×À» Ãâ¹ßÇØ ÇöÁö½Ã°£ ¿ÀÈÄ 3½Ã45ºÐ ÀÚ±×·¹ºê ±¹Á¦°øÇ×¿¡ µµÂøÇÑ´Ù. µ¹¾Æ¿À´Â Æí(KE920)Àº ¿ÀÈÄ 5½Ã20ºÐ ÀÚ±×·¹ºê¸¦ Ãâ¹ßÇØ ´ÙÀ½ ³¯ ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐ ÀÎÃµ¿¡ µµÂøÇÑ´Ù.

ÀÚ±×·¹ºê´Â ¹ßÄ­¹Ýµµ¿¡ À§Ä¡ÇÑ Å©·Î¾ÆÆ¼¾ÆÀÇ ¼öµµ·Î Ãµ³âÀÇ ¿ª»ç¸¦ °£Á÷ÇÑ µµ½Ã´Ù. À¯³×½ºÄÚ ¼¼°èÀ¯»êÀ¸·Î ÁöÁ¤µÈ µÎºê·Îºê´ÏÅ© ±¸½Ã°¡Áö³ª ·Î¸¶ È²Á¦ÀÇ ±ÃÀüÀÌ ÀÖ´Â ½ºÇÃ¸®Æ®¿Í ÇØ¾È¼ºÃ¤µµ½ÃÀÎ Æ®·Î±â¸£ Áö¿ªÀº Áß¼¼À¯·´ µµ½ÃÀÇ ¸ð½ÀÀ» °í½º¶õÈ÷ °£Á÷ÇØ ÀÎ±â ÀÖ´Â °ü±¤ ¸í¼Ò·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.

ÀÌ¹ø ½Å±Ô ÃëÇ×Àº ÇÑ±¹Àº ¹°·Ð ¾Æ½Ã¾Æ¿¡¼­ Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ·Î °¡´Â ÃÖÃÊÀÇ Á÷Ç× Á¤±â ³ë¼±ÀÌ´Ù. ÀÌ¹ø ÀÚ±×·¹ºê ½Å±Ô ÃëÇ×À¸·Î ´ëÇÑÇ×°øÀÇ ÇØ¿Ü ÃëÇ× ±¹°¡, µµ½Ã´Â 43°³±¹ 112°³ µµ½Ã·Î ´Ã¾î³ª°Ô µÆ´Ù.
1ÀÏ ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ× Á¦2¿©°´ÅÍ¹Ì³Î¿¡¼­ ¿­¸° ÀÎÃµ~ÀÚ±×·¹ºê ³ë¼± ½Å±Ô ÃëÇ× Çà»ç¿¡¼­ ÀÌÁøÈ£ ´ëÇÑÇ×°ø ¿©°´»ç¾÷º»ºÎÀå(¾ÕÁÙ ¿À¸¥ÂÊ¿¡¼­ Ã¹¹øÂ°)°ú ÀÌ°í¸£ ÇÁ·¼·ÎÇÁ™r ÁÖÇÑ Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ ´ë»ç(¾ÕÁÙ ¿ÞÂÊ¿¡¼­ Ã¹¹øÂ°) µî °ü°èÀÚµéÀÌ ±â³ä ÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
1ÀÏ ÀÎÃµ±¹Á¦°øÇ× Á¦2¿©°´ÅÍ¹Ì³Î¿¡¼­ ¿­¸° ÀÎÃµ~ÀÚ±×·¹ºê ³ë¼± ½Å±Ô ÃëÇ× Çà»ç¿¡¼­ ÀÌÁøÈ£ ´ëÇÑÇ×°ø ¿©°´»ç¾÷º»ºÎÀå(¾ÕÁÙ ¿À¸¥ÂÊ¿¡¼­ Ã¹¹øÂ°)°ú ÀÌ°í¸£ ÇÁ·¼·ÎÇÁ™r ÁÖÇÑ Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ ´ë»ç(¾ÕÁÙ ¿ÞÂÊ¿¡¼­ Ã¹¹øÂ°) µî °ü°èÀÚµéÀÌ ±â³ä ÃÔ¿µÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.



Á¶À¯Áø ±âÀÚ tint@asiae.co.kr

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