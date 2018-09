'정글의 법칙'에 출연한 배우 이다희가 크게 활약했다.지난달 31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙 in 사바'에서는 이다희가 후발대로 합류했다. 이날 방송에선 섬에 남은 쓰레기를 이용해 24시간을 버티는 미션이 주어졌다.앞서 이다희는 지난해 12월 방송된 '정글의 법칙 쿡 아일랜드'에 출연해 적극적인 모습을 보여줘 '에너다희저'라는 별명을 얻은 바 있다. 이날 방송에서도 그는 정글을 돌아다니며 먹을 것을 수집하거나 팀원들을 보살피는 등 여러 방면에서 활동했다.이에 네티즌들은 "열정이 느껴지네요", "'정글의 법칙'에서 보는 이다희는 확실히 매력 있음" 등의 반응을 보였다.한편 이다희는 지난 2002년 '슈퍼모델선발대회 아름다운나라'에서 데뷔해 드라마 '천년지애', '폭풍 속으로', '태왕사신기' 등에 출연하며 활동 중인 배우다.

