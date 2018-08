[IFA 2018]하만, 인공지능 탑재한 똑똑한 헤드폰 출시…80조 시장 공략

[베를린(독일)=아시아경제 안하늘 기자] 전장?오디오 분야 전문기업인 하만(HARMAN)이 지난해에 이어 올해 역대 최대 실적을 경신할 것이라고 밝혔다.로베르트 얀 반 도르마엘(Robert Jan Van Dormael) 하만의 EMEA(유럽 및 중동아프리카) 지역 소비자 마케팅 담당 임원은 31일(현지시간) 독일 베를린 IFA2018 전시장에서 "지난해 글로벌 시장에서 48% 성장하면서 역대 최고의 실적을 기록했는데 올해는 작년보다 더 좋은 한 해가 될 것"이라며 "지난 5년간 누적 판매 7000만대를 기록했는데, 올해는 8000만대를 달성할 것"이라고 말했다.헤드폰 시장은 애플 '에어팟', 삼성전자 '아이콘X' 등이 출시된 이후 무선(와이어리스) 이어폰 시장이 빠르게 확대되고 있다. 게다가 인공지능(AI) 플랫폼이 이어폰 및 헤드폰에 접목, 소비자에게 새로운 가치를 제공하고 있다. 이에 따라 하만은 IFA에서 '커넥티트 익스피리언스를 디자인하다(Designing Connected Experience)' 라는 주제로 ▲포터블 오디오 ▲커넥티드 홈 ▲헤드폰 ▲애프터 마켓용 카오디오(Aftermarket Car Audio)분야의 다양한 제품을 전시했다.하만은 이번 전시회에서 뛰어난 음질에 실내공간 어디에나 어울릴 수 있는 디자인을 갖추고 구글 어시스턴트(Google Assistant)를 탑재한 홈오디어 스피커인 하만카돈 ‘사이테이션(Citation)’시리즈와 멀티빔(MultiBeamTM) 기술을 적용해 추가 스피커 설치 없이도 서라운드 경험을 제공하는 사운드바인 하만카돈 ‘인챈트(Enchant)’ 시리즈를 공개했다.또 최고 수준의 음질에 노이즈캔슬링 기술을 적용하고 EISA(European Imaging and Sound Association)이외에도, JBL ‘차지(Charge)4’ 등 지속적인 인기를 누리고 있는 JBL 포터블 스피커, 구글 어시스턴트를 탑재한 JBL ‘링크(Link)’ 시리즈, 글로벌 스포츠 브랜드인 언더아머(Under Armour)와 협력해 스포츠 활동에 최적화된 이어폰 등도 선보였다.하만의 라이프스타일 오디오 부문장인 마이클 마우저(Michael Mauser) 부사장은 “하만은 항상 소비자들에게 더 좋은 오디오 경험을 제공하기 위해 고민하고 있다”며 “이번에 선보인 오디오 제품을 통해 소비자들이 다양한 라이프스타일에 맞게 즐길 수 있을 것” 이라고 말했다.한편 업계에서는 2017년 헤드폰 시장의 규모가 700억달러(약 78조원)에 달한 것으로 보고 있으며, 올해는 20% 성장할 것으로 전망된다.

