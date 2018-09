[굳이 알아본]식약처 대놓고 공격한 필립모리스…"아이코스는 덜 유해할까요?"

당시 식약처 분석결과를 살펴보면 많은 해외 연구 결과와 마찬가지로 궐련형 전자담배 증기에 포함된 WHO 지정 유해물질 9가지 함유량이 국내 시판 일반 담배보다 평균 90% 적다고 확인할 수 있었는데도, 식약처는 타르 수치 비교에만 초점을 맞춰 결과를 발표했다는 게 필립모리스의 주장입니다. 결국

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.