31일 킹콩 by 스타쉽은 임수정과 전속 계약을 체결했다고 밝혔다.이에 대해 킹콩 by 스타쉽 이진성 대표는 "임수정과 한 식구가 되어 기쁘다. 임수정은 뛰어난 연기력과 독보적인 매력을 갖춘 배우다. 뿐만 아니라, 항상 진정성을 갖고 도전을 주저하지 않으며, 넓고 깊은 연기 스펙트럼을 가진 아티스트다"라고 말했다.이어 "한편, 임수정과 계약을 체결한 스타쉽 엔터테인먼트에는 배우 김지원, 박희순, 유연석, 이광수, 이미연, 이동욱과 가수 케이윌, 소유 등이 소속돼 있다.

앞으로 킹콩 by 스타쉽은 임수정의 향후 행보를 함께 하며 든든한 동반자이자 파트너가 되어 연기 활동은 물론 문화계 다각도의 활동에 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.