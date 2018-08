'Yes 양천, Good 아이디어' 주민 아이디어 공모

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 9월3일부터 10월5일까지 민선7기 새로운 출발을 위한 'Yes 양천, Good 아이디어' 주민 아이디어 공모전을 개최한다.구는 공모전을 통해 구민의 창의적인 아이디어를 발굴, 우수 제안을 구정에 반영함으로써 구민 참여를 활성화, 소통을 통해 구민이 원하는 양천을 만들어 가고한다.이번 공모전은 민선 7기 공약사업인 ‘YES양천’ 실현 및 구정전반에 대한 창의적인 정책 아이디어를 모집한다.양천구 주민이거나, 양천구에 직장을 둔 시민이면 누구나 응모할 수 있다. 양천구청 홈페이지(www.yangcheon.go.kr) 공지사항을 참고해 우편, 방문, 이메일, 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.접수된 제안은 부서의 사전검토 후 1,2차 심사를 거쳐 오는 12월에 결과를 발표할 예정이다. 최종 선정된 아이디어 제안자에게는 금상(1명) 100만원, 은상(2명) 50만원, 동상(3명) 20만원, 장려상(5명) 10만원의 상금과 구청장 표창이 수여된다.특히 구는 이번 공모전을 통해 스포츠테마파크, 5대공원 맞춤형 리모델링, 제물포로 지상공원화, 고령친화도시, 미래형 평생교육 및 산업대학 설치, 스마트시티 조성, 홈플러스 목동점 부지개발, 중소기업 혁신성장밸리 개발 등에 대한 문제를 주민들과 함께 해결함으로써 협치 행정실현을 기대하고 있다.김수영 양천구청장은 “우수제안을 적극 채택하여 정책에 반영할 것”이라며 “양천을 위해 좋은 아이디어를 가진 구민들의 많은 참여 바란다”고 말했다.자세한 사항은 기획예산과(☎2620-3198)로 문의하면 된다.◇YES 양천 =양천구는 민선7기 새로운 비전으로 ▲일하는 즐거움이 함께하는 활력도시 Young 양천 ▲푸르고 깨끗한 생태도시 Eco 양천 ▲새로운 수준의 미래도시 Smart 양천의 이니셜을 따서 YES양천을 제시했다.

