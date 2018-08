'엠카운트다운' 레드벨벳 '파워업'으로 1위…방탄소년단·신화 컴백

'엠카운트다운' 8월 마지막 주 1위는 그룹 레드벨벳이 차지했다.30일 저녁 생방송된 케이블TV Mnet 음악프로그램 '엠카운트다운'에서는 레드벨벳 '파워 업'(Power Up)과 (여자)아이들의 '한(一)'이 이름을 올린 가운데 레드벨벳이 음악방송 10번째 1위를 차지했다.방탄소년단은 곡 'IDOL'로 컴백했다. 멤버들은 화려한 패턴의 의상도 완벽하게 소화하며 매력을 뽐냈다. 특히 후렴구의 "얼쑤" 부분에서의 퍼포먼스가 눈길을 사로잡았다. 또 신화가 곡 '키스 미 라이크 댓(Kiss Me Like That)'으로 컴백했다.이 밖에도 이날 '엠카운트다운'에는 김용국, 네이처, 노라조, 다이아, 라붐, 로시, 빅플로, 스트레이키즈, SF9, MXM, 이달의 소녀, IN2IT, 임팩트가 출연해 화려하게 무대를 펼쳤다.

