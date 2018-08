엑소 레이·NCT 127, 마이클 잭슨 헌정 프로젝트 참여

그룹 엑소의 멤버 레이가 NCT 127 소속 가수들과 마이클 잭슨 탄생 60주년 기념 프로젝트에 아시아 대표 가수로 참여할 예정이다.29일 미국 음악 잡지 빌보드 공식 홈페이지는 "제이슨 데룰로(Jason Derulo)·NCT 127·엑소 레이가 마이클 잭슨 헌정 싱글을 공개한다"는 글을 게재했다.이어 "앞으로 10개월간 769 엔터테인먼트는 팝의 제왕을 기리기 위해 4개의 싱글을 공개할 것이다"라며 "첫 번째 곡인 '렛츠 셧 업 앤 댄스(Let's Shut Up and Dance)'는 제이슨 데룰로와 K팝 밴드 NCT 127, 엑소의 레이가 참여할 것이다"라고 밝혔다.이와 관련해 769 엔터테인먼트의 수장 제리 그린버그(Jerry Greenberg)는 성명을 통해 "마이클 잭슨은 그의 작품을 통해 우리에게 다양성과 포용력을 가져왔다"라며 "우리의 희망은 이 특별한 프로젝트를 통해 이 어려운 시기를 함께 보내는 것이며 잭슨을 축하하고 그의 유산이 다음 세대에도 살아남을 수 있게 하는 것이다"라고 말했다.

