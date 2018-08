4차 산업 '창업메카' G밸리대회 공모 열기

[아시아경제 김대섭 기자] 서울 유일의 국가산업단지로서 1만여개의 기업과 15만명이 근무하는 전국 최대의 첨단지식산업 집적지역 서울디지털산업단지(G밸리). 경제성장의 상징적 공간인 G밸리의 혁신창업 생태계 기반 마련을 위한 '창업경진대회' 열기가 뜨거워지고 있다. 4차 산업혁명 시대의 성장거점 및 혁신공간으로의 재도약을 위한 창업활성화에 영향을 미치고 있다.30일 한국산업단지공단에 따르면 다음 달 초부터 '2018 G밸리 창업경진대회' 입상팀을 대상으로 전문 엑셀러레이팅 프로그램이 시행된다. 1~2차 심사를 거쳐 31일 선정될 예정인 입상 13개팀을 대상으로 민간 팁스(TIPS) 운영사가 팀별 공통 창업역량 교육 및 일대일 심화 멘토링을 실시할 예정이다. 팁스는 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램이다.G밸리 창업경진대회는 4차 산업혁명 시대에 주목받는 유망산업 분야 창업기업을 발굴, 육성하는데 초점을 뒀다. 지난해 처음 개최한 이후 호응에 힘입어 정례화했다. 올해 대회는 지난 6월부터 4차 산업혁명 관련 미래유망업종 중심으로 공모 접수했다.생명공학, 나노기술, 소프트웨어, IT 등 지식기반 제조업과 서비스업 예비 창업자 또는 창업 초기기업(7년 이내) 총 121개팀이 지원했다. 엑셀러레이터(창업기획자), 벤처캐피털 투자자 등 심사위원들이 아이템의 창의성, 기술성, 사업성, 기대효과 등을 종합적으로 평가했다.이 대회는 정부와 지방자치단체, 공공기관, 대학교 등이 함께 협업하는 구조다. 산업통상자원부가 주최하고 산단공, 서울시, 구로구, 금천구, 한국생산기술연구원, 숭실대가 주관한다. 각각의 창업지원기능을 보유한 G밸리 유관기관들과 협업해 역할을 분담하고 사전기획, 발굴과정, 사후지원 단계에 함께 참여하는 '창업지원 협업체계'를 구축했다.특히 올해는 G밸리 인근 창업선도대학인 숭실대가 참여해 대회 규모 확대는 물론 입상팀 후속지원 프로그램도 강화됐다. 수상팀에는 산단공 G밸리테크플랫폼, 숭실대 벤처중소기업센터, 신용보증기금 창업드림센터 등 창업보육공간 우선 입주 혜택도 제공한다. 15~20개 유망기업을 발굴하고 보육해 5억원 규모의 직간접 투ㆍ융자 등도 연계할 예정이다.오는 10월에는 서울 구로에 위치한 롯데시티호텔에서 약 100명이 참석한 가운데 '데모데이 및 시상식'이 열릴 예정이다. 스타트업 기업이 투자자들에 제품, 아이디어 등을 소개하는 데모데이 행사 방식으로 입상 13개팀 최종 발표 및 시상식을 개최한다. 총 상금은 2500만원 규모다.윤철 산단공 서울지역본부 본부장은 "이번 대회를 통해 지자체, 기업지원기관, 대학 등 다양한 기업지원 주체들과 더욱 긴밀하게 협력해나갈 것"이라며 "G밸리 내 혁신창업 활성화와 청년일자리 창출에 기여할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

