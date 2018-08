[아시아경제 온라인이슈팀]29일 (현지시간) 이탈리아 베니스에서 열린 베니스 영화제 상영작 'First Man' 레드카펫 행사에 참석한 모델 이자벨 굴라르가 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다.

