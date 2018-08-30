[Å¬¸¯ eÁ¾¸ñ]¡°°ÔÀÓºô, ÇÏ¹Ý±â RPG¡¤½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ ±â´ëÀÛ Ãâ½Ã ¿¹Á¤¡±

[¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦ ±¸Àº¸ð ±âÀÚ] ÀÌº£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±ÇÀº °ÔÀÓºô ¿¡ ´ëÇØ ÇÏ¹Ý±â ¹ß¸Å ¿¹Á¤ÀÎ ½ÅÀÛ °ÔÀÓ °¡¿îµ¥ ÀÏºÎ´Â °ÔÀÓºôÀÌ ±¸ÃàÇÑ ÇØ´ç Àå¸£ÀÇ °æÀï·Â°ú ¹ß¸Å ½Ã±â µîÀ» °í·ÁÇßÀ» ¶§ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ÀÌ»óÀÇ ÈïÇàÀÌ °¡´ÉÇÒ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®Çß´Ù.
¼ºÁ¾È ÀÌº£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº 30ÀÏ º¸°í¼¿¡¼ °ÔÀÓºôÀÇ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â Ãâ½Ã ½ÅÀÛÀº ·Î¿ºí·¯µå(±¹³»), ºûÀÇ °è½ÂÀÚ(±Û·Î¹ú), °¡µð¿ì½º ¿¥ÆÄÀÌ¾î(±Û·Î¹ú), ·Î¿ºí·¯µå(±Û·Î¹ú), ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ ¿ö(±Û·Î¹ú) µî ¸ðµÎ ÈïÇà¿¡ ½ÇÆÐÇß´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.
¼º ¿¬±¸¿øÀº ÇÏ¹Ý±â ¹ß¸Å ¿¹Á¤ÀÎ ½ÅÀÛÀº 5°³ °¡¿îµ¥ Å»¸®¿Â, ¿¤·é µî RPG Àå¸£ ½ÅÀÛ 2°³¿Í NBA NOW, °ÔÀÓºô ÇÁ·Î¾ß±¸ µî ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ ½ÅÀÛ 2°³´Â ¸ðµÎ ±â´ë½ÅÀÛÀ¸·Î ²ÅÈ÷°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. Æ¯È÷ ¡°NBA NOW, °ÔÀÓºô ÇÁ·Î¾ß±¸ µî ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ ½ÅÀÛ 2°³´Â °ÔÀÓºôÀÇ ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ °æÀï·Â, °ú°Å ¾ß±¸°ÔÀÓ ÈïÇà ·¹ÆÛ·±½º µî °¨¾ÈÇßÀ» ¶§ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ÀÌ»óÀÇ ÈïÇà ´Þ¼º¿¡ ´ëÇÑ °¡½Ã¼ºÀÌ RPG Àå¸£¿¡ ºñÇØ¼± »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ô´Ù¡±°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ±×´Â ¡°NBA NOW´Â NBA °³¸·½ÃÁð ÀüÈÄ Ãâ½Ã°¡ À¯¸®ÇÏ´Ù´Â Á¡, °ÔÀÓºô ÇÁ·Î¾ß±¸´Â °ú°Å 10-11¿ù KBO ÇÁ·Î¾ß±¸ Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ¹ß¸Å »ç·Ê°¡ ¿©·¯ Â÷·Ê¿´´Ù´Â Á¡ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ÃÖ¼Ò µÑ Áß ÇÏ³ª´Â 4ºÐ±â ¸ñÇ¥¸¦ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ´Þ¼ºÇÒ °Í¡±À¸·Î ¿¹»óÁ™´Ù.
ÇÏ¹Ý±â ±â´ë½ÅÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ´Ü±â ´ëÀÀ ¹æ½ÄÀº ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÇ ¹®Á¦¶ó°í Æò°¡Çß´Ù. ¼º ¿¬±¸¿øÀº ¡°°ÔÀÓºôÀº ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ½ÅÀÛ È÷Æ® ·¹ÆÛ·±½º°¡ ¾ø¾ú´ø ¸¸Å ½ÅÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ´Ü±â ´ëÀÀ¹æ½ÄÀº ±â´ë½ÅÀÛÀÌ¶ó ÇÏ´õ¶óµµ Ãâ½Ã Àü ±â´ë°¨ È°¿ë Ãø¸éÀÇ »çÀü ´ëÀÀº¸´Ù´Â Ãâ½Ã ÈÄ ÈïÇà¼º°ú¿¡ ´ëÇÑ »çÈÄ ´ëÀÀÀÌ Çö½ÇÀûÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í Çß´Ù. ±×·¯³ª ¡°ÁÖ°¡°¡ Å« Æø Á¶Á¤À» °ÅÄ£ »óÈ²¿¡¼ 4ºÐ±â °ÔÀÓºôÀÌ °æÀï·ÂÀ» °®°í ÀÖ´Â ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ ±â´ë½ÅÀÛ 2°³¿¡ ´ëÇÑ Ãâ½Ã ¸ñÇ¥¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù´Â Á¡Àº ¿°µÎ¿¡ µÑ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
<¨Ï¼¼°è¸¦ º¸´Â Ã¢ °æÁ¦¸¦ º¸´Â ´«, ¾Æ½Ã¾Æ°æÁ¦(www.asiae.co.kr) ¹«´ÜÀüÀç ¹èÆ÷±ÝÁö>
¼ºÁ¾È ÀÌº£½ºÆ®ÅõÀÚÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº 30ÀÏ º¸°í¼¿¡¼ °ÔÀÓºôÀÇ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â Ãâ½Ã ½ÅÀÛÀº ·Î¿ºí·¯µå(±¹³»), ºûÀÇ °è½ÂÀÚ(±Û·Î¹ú), °¡µð¿ì½º ¿¥ÆÄÀÌ¾î(±Û·Î¹ú), ·Î¿ºí·¯µå(±Û·Î¹ú), ÀÚÀÌ¾ðÃ÷ ¿ö(±Û·Î¹ú) µî ¸ðµÎ ÈïÇà¿¡ ½ÇÆÐÇß´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.
¼º ¿¬±¸¿øÀº ÇÏ¹Ý±â ¹ß¸Å ¿¹Á¤ÀÎ ½ÅÀÛÀº 5°³ °¡¿îµ¥ Å»¸®¿Â, ¿¤·é µî RPG Àå¸£ ½ÅÀÛ 2°³¿Í NBA NOW, °ÔÀÓºô ÇÁ·Î¾ß±¸ µî ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ ½ÅÀÛ 2°³´Â ¸ðµÎ ±â´ë½ÅÀÛÀ¸·Î ²ÅÈ÷°í ÀÖ´Ù°í ¼³¸íÇß´Ù. Æ¯È÷ ¡°NBA NOW, °ÔÀÓºô ÇÁ·Î¾ß±¸ µî ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ ½ÅÀÛ 2°³´Â °ÔÀÓºôÀÇ ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ °æÀï·Â, °ú°Å ¾ß±¸°ÔÀÓ ÈïÇà ·¹ÆÛ·±½º µî °¨¾ÈÇßÀ» ¶§ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ÀÌ»óÀÇ ÈïÇà ´Þ¼º¿¡ ´ëÇÑ °¡½Ã¼ºÀÌ RPG Àå¸£¿¡ ºñÇØ¼± »ó´ëÀûÀ¸·Î ³ô´Ù¡±°í ÆÇ´ÜÇß´Ù. ±×´Â ¡°NBA NOW´Â NBA °³¸·½ÃÁð ÀüÈÄ Ãâ½Ã°¡ À¯¸®ÇÏ´Ù´Â Á¡, °ÔÀÓºô ÇÁ·Î¾ß±¸´Â °ú°Å 10-11¿ù KBO ÇÁ·Î¾ß±¸ Æ÷½ºÆ®½ÃÁð ¹ß¸Å »ç·Ê°¡ ¿©·¯ Â÷·Ê¿´´Ù´Â Á¡ µîÀ» °¨¾ÈÇÏ¸é ÃÖ¼Ò µÑ Áß ÇÏ³ª´Â 4ºÐ±â ¸ñÇ¥¸¦ ÀÏÁ¤ ¼öÁØ ´Þ¼ºÇÒ °Í¡±À¸·Î ¿¹»óÁ™´Ù.
ÇÏ¹Ý±â ±â´ë½ÅÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ´Ü±â ´ëÀÀ ¹æ½ÄÀº ÀÇ»ç°áÁ¤ÀÇ ¹®Á¦¶ó°í Æò°¡Çß´Ù. ¼º ¿¬±¸¿øÀº ¡°°ÔÀÓºôÀº ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ½ÅÀÛ È÷Æ® ·¹ÆÛ·±½º°¡ ¾ø¾ú´ø ¸¸Å ½ÅÀÛ¿¡ ´ëÇÑ ´Ü±â ´ëÀÀ¹æ½ÄÀº ±â´ë½ÅÀÛÀÌ¶ó ÇÏ´õ¶óµµ Ãâ½Ã Àü ±â´ë°¨ È°¿ë Ãø¸éÀÇ »çÀü ´ëÀÀº¸´Ù´Â Ãâ½Ã ÈÄ ÈïÇà¼º°ú¿¡ ´ëÇÑ »çÈÄ ´ëÀÀÀÌ Çö½ÇÀûÀÏ ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í Çß´Ù. ±×·¯³ª ¡°ÁÖ°¡°¡ Å« Æø Á¶Á¤À» °ÅÄ£ »óÈ²¿¡¼ 4ºÐ±â °ÔÀÓºôÀÌ °æÀï·ÂÀ» °®°í ÀÖ´Â ½ºÆ÷Ã÷ Àå¸£ ±â´ë½ÅÀÛ 2°³¿¡ ´ëÇÑ Ãâ½Ã ¸ñÇ¥¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Ù´Â Á¡Àº ¿°µÎ¿¡ µÑ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
±¸Àº¸ð ±âÀÚ gooeunmo@asiae.co.kr