[클릭 e종목]"와이솔, 5G 상용화에 따른 수혜 기대"

[아시아경제 유현석 기자]와이솔은 2분기 연결기준 매출액 1157억원, 영업이익 143억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 15.1%, 45% 증가다. 이 회사는 휴대폰에서 사용되는 RF 솔루션 제품을 생산 및 공급한다.김철영 KB증권 연구원은 "와이솔의 체크 포인트는 3가지"라며 "5G 상용화에 따른 세트 당 표면탄성파 여과기(SAW Filter)의 수요 증가와 높은 원가경쟁력 및 모듈화에 따른 수익성 개선, 입체적 탄성파 여과기(BAW Filter) 및 피에조(Piezo) 스피커 등의 신규 성장 동력 장착 등이 그것"이라고 말했다.김 연구원은 "5G 단말기는 주파수 대역이 증가게 돼 4G 단말기 보다 세트당 20개의 SAW Filter가 추가로 필요한 것으로 추정된다"며 "제품 생산에 필요한 핵심 원천 기술을 보유하고 있어 원가 경쟁력이 높고, SAW Filter 및 RF부품의 모듈화가 빠르게 진행되고 있어 수익성이 개선되고 있다"고 분석했다.

