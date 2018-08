퍼시스, 최대 12人 함께 쓸 수 있는 '빅 테이블' 출시

[아시아경제 김효진 기자] 퍼시스는 부서간 협업의 증대와 소통의 중요성이 커지는 사무환경 변화에 발맞춰 최대 12인이 함께 사용할 수 있는 '빅 테이블(BIG TABLE)'을 출시했다고 29일 밝혔다.상판의 좌측과 우측 중앙에 멀티탭과 USB 포트가 내장된 수평 덕트가 있어 노트북 등 다양한 IT 디바이스를 사용할 수 있으며, 테이블 측판의 수직배선 커버로 전자기기의 배선을 깔끔하게 정리할 수 있다는 게 퍼시스의 설명이다.퍼시스 관계자는 "최근 부서간 협업이 많아지며 사람들의 업무 활동 범위가 개인 데스크에서 공간으로 옮겨짐에 따라, 많은 사람들이 여러 목적에 맞춰 다양하게 사용할 수 있는 '빅 테이블'을 선보이게 됐다"고 말했다.

