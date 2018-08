[특징주]"삼성전기 2019년엔 연간영업익 1조5000억원 육박" 4%↑

[아시아경제 문채석 기자]가 4% 가까이 오르고 있다. 내년엔 연간 영업이익이 1조5000억원에 육박할 것이란 분석도 나왔다.삼성전기는 29일 오후 12시40분 현재 전 거래일보다 6000원(3.86%) 상승한 16만1500원에 거래 중이다.이규하 NH투자증권 연구원은 삼성전기의 내년 연간 영업이익이 1조4300억원에 달할 것으로 예상했다.이 연구원은 "고부가가치 MLCC 추가 가격 인상, 전장용 MLCC 매출 본격화, 트리플 카메라 등 카메라 모듈 사업부 실적 정상화를 고려해 내년 목표 주가수익비율(PER)을 16배로 선정, 목표주가를 기존 19만원에서 21만원(19F PER 16배)으로 올리고 투자의견은 매수를 유지한다"며 "현재 주가 기준 2019년 PER은 12배 수준으로 MLCC 업황 및 카메라 스펙 고사양화 등을 고려하면 여전히 실적 대비 주가 수준(밸류에이션)이 매력적"이라고 말했다.

