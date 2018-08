아시아 문화정책가, 한자리에 모인다

9월 5∼7일 2018 아시아도시문화포럼

아시아 주요 도시 문화 정책가 및 행정가가 참석하는 '2018 아시아도시문화포럼'(Asia Cities Culture Forum)이 다음 달 5∼7일 서울에서 열린다.

올해 포럼 주제는 '문화의 집적: 문화도시의 과제'(Clustering the Culture: What would be the magnet?).

에는 서현 한양대 건축학부 교수가 기조 강연자로 나선다. 토론자로는 미츠히로 요시모토 도쿄예술위원회 이사, 완라오라위 타나칸야 태국 방콕시 도시매핑 및 재개발본부 도시계획가 등이 참여한다.

[아시아경제 노태영 기자]아시아도시문화포럼은 문화정책을 중심으로 교류하고, 각 도시의 사례를 공유하기 위해 지난해 처음 열렸다.9월 6일 오후 2시 성동구 성수동 바이산에서 열리는 정책세미나에서는 모종린 연세대 교수가 기조 강연을 하고 허재형 루트임팩트 최고경영자(CEO), 루시 민요 런던 BOP컨설팅 컨설턴트, 자앙 멩 팡 타이베이시 문화창조개발국 부부장 등이 패널로 참석한다. 7일세미나는 서울문화재단 홈페이지와 페이스북·유튜브 채널로 생중계된다.