방탄소년단은 29일 오후 8시 컴백 기념 V라이브 '방탄늬우스 : Behind The anSwer'를 방송한다.

27일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 방탄소년단의 'LOVE YOURSELF 轉 Tear'와 'LOVE YOURSELF 承 Her'는 '빌보드 200' 차트에서 각각 87위와 198위를 기록했다.