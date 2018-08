[클릭 e종목]"삼성SDS, 하반기 물류BPO 외형 성장"

[아시아경제 고형광 기자]김소혜 한화투자증권 연구원은 "최근의 양호한 실적은 회사가 집중하고 있는 4대 전략 사업으로부터 기인하는데 당분간 이러한 성장세가 구조적으로 지속될 수 있다"며 "다양한 분야에서 고도화되고 있는 IT 환경에서 지능화된 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 판단하기 때문"이라고 밝혔다.그는 "올해 4대 전략 사업 매출액은 전년 대비 67% 성장한 2조원을 기록할 것으로 전망하며, 솔루션 등 일부 사업은 이미 개발 완료돼 추가 비용 없이 매출 성장에 따라 수익성 개선은 지속될 것"이라고 했다.또한 상반기 물류BPO 사업은 주요 고객사의 주력제품 판매 부진으로 인해 외형성장이 부진했지만 하반기에는 IT 신제품 물동량 증가와 함께 이커머스를 연계한 LMD(Last Mile Delivery) 서비스가 본격화되면서 회복 국면에 진입할 것으로 예상했다.특히 김 연구원은 "최근 전세계 이커머스 물류 시장이 AI, 블록체인, IoT 등이 융복합되고 있다는 점을 감안하면 시장 선점은 향후 대외고객 확대에도 유리할 것"이라며 "지난해 물류BPO 부문의 대외 비중은 약 8% 수준으로 추정하는데 올해 15%까지 확대될 것"으로 전망했다.

