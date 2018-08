개발보류·투기지역지정…혼돈의 서울 부동산, 눈치게임 시작

서울 용산구 B 공인중개업소 관계자는 "매물 자체가 없었는데 높아진 호가에 내놓겠다는 물건이 나오기도 한다"며 "마스터플랜 보류 발표에 정부 추가 규제 발표도 있어 매도ㆍ매수 모두 상황을 지켜보는 것 같다"고 말했다. 동작구 C 공인 대표 역시 "최근 집을 보러 오는 사람들이 많아지다보니 지난 주말까지는 계약한다고 나서면 집주인이 맘을 바꿔 호가를 3000만원 가량 높여 부르거나 물건을 거둬들이는 일이 허다했다"며 "그러나 어제 대책이 발표된 후에는 파는 쪽도 사는 쪽도 모두 갈피를 잡지 못하는 모양새"라고 말했다.

