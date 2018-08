파운드리 2위 업체 차세대 7나노 투자 포기…TSMC와 삼성 2파전

[아시아경제 안하늘 기자] 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 2위 업체인 미국의 글로벌파운드리가 차세대 공정 기술인 7나노 설비에 대한 투자를 포기했다. 연간 620억달러 수준인 파운드리 시장이 TSMC와 삼성전자의 2파전으로 재편될 것이라는 관측이 나온다.27일(현지시간) 글로벌파운드리는 자사 홈페이지를 통해 "7나노 프로그램을 무한정 보류하고 이에 따른 인력 감축을 진행할 것"이라고 밝혔다. 글로벌파운드리는 지난 6월에도 전체 인력의 5%인 900여명을 정리 해고 한 바 있다.파운드리는 반도체 산업에서 생산라인 없이 반도체 설계만 하는 팹리스(Fabless) 업체가 설계한 반도체 제품을 위탁 받아 생산ㆍ공급하는 전문 생산 업체를 의미한다. 스마트폰의 두뇌 역할을 하는 애플리케이션(AP)을 생산하는 퀄컴과 애플 모두 TSMC, 삼성전자 등 파운드리 업체에 제품 생산을 위탁하고 있다. 현재 파운드리 시장의 절대 강자는 대만의 TSMC로, 50.4%의 점유율을 기록 중이다. 글로벌파운드리(9.9%), UMC(8.1%), 삼성전자(6.7%)가 2~4위를 기록하나 차이는 미미하다.반도체 기술의 발전은 회로 선폭(線幅)이 얼마나 작아지는지에 달렸다. 회로 선폭이 좁을수록 반도체의 성능이 좋아지고 원가경쟁력도 높아지기 때문이다. 현재 업계의 최신 기술인 7나노 제품을 생산하는 업체는 퀄컴이 유일하다. 7나노는 머리카락 굵기의 70만분의 1에 해당하는 초미세 회로 선폭이다.퀄컴은 10나노에서 세계 최초 자리를 삼성전자에 내주면서 7나노 투자에 빠르게 돌입, 올 2분기 양산을 시작했다. 삼성전자는 올 하반기 제품을 선보일 것으로 예상된다. 7나노 공정은 10나노 공정 대비 면적을 40% 축소할 수 있고, 성능 10% 향상 및 동일 성능에서 35% 향상된 전력 효율을 제공한다.문제는 회로 선폭이 10나노 이하로 내려가면서 생산 기술이 너무 어렵고 투자 부담도 커진다는 점이다. 삼성전자는 미세공정 경쟁력 제고를 위해 7나노 이하 공정에서 극자외선(EUV, extreme ultraviolet) 를 활용하기로 했다. EUV 장비는 1대 당 2000억원에 달할 정도다.상황이 이렇게 되자 업계 2위 업체인 글로벌파운드리마저 7나노 공정에 두 손을 들게 됐다. 전자 업계 관계자는 "글로벌파운드리는 14나노때부터 자체 기술력을 가지지 못한 채 타 업체에 라이센스를 받아 사업을 해왔다"며 "대규모 투자 여력이 부족한 만큼 7나노 역시 라이센스를 받아 사업을 할 가능성이 있다"고 말했다. 업계 3위인 UMC 역시 아직 7나노와 관련된 투자 계획을 발표하지 않고 있다.삼성전자는 경쟁사와의 초격차를 통해 올해 글로벌파운드리를 꺾고 2위의 자리에 올라선다는 계획이다. 삼성전자는 최근 미국에서 '파운드리 포럼'을 열고 2020년까지 3나노 공정을 선보이겠다고 발표하기도 했다. 이상현 삼성전자 파운드리사업부 전략마케팅팀 상무는 지난달 2분기 실적 발표에서 "지난해 매출 98억달러(약 10조9000억원)에 이어 금년 매출 100억달러를 초과 달성해 확고한 업계 2위 위상을 확보할 것"이라며 "2021년 시점에서는 거래선이 현재 대비 2배 이상 확장되고, 연평균 10% 성장이 지속 가능하도록 노력하겠다"고 말했다.한편 최근 스마트폰 뿐 아니라 모든 전자기기에 반도체가 필수로 들어가면서 페이스북, 구글, 테슬라, 아마존 등 글로벌 IT 업체들이 자체적인 반도체 설계를 시도하고 있다. 이에 따라 파운드리 시장 규모가 지속적으로 커질 것이라는 전망이 나온다. 시장조사업체 IHS마킷에 따르면 지난해 글로벌 파운드리 시장 규모는 전년보다 8% 성장한 623억달러(약 69조1000억원)로, 2021년까지 연평균 7.7% 성장할 것으로 예상된다.

