메르세데스-벤츠 트럭, 쿨 여름서비스 이벤트 당첨자 발표

[아시아경제 우수연 기자]이번 경품 이벤트에서 '럭키 트럭커' 당첨자는 메르세데스-벤츠 트랙터 악트로스 3346A 차주 임진희 고객(경기도 고양시)으로, '럭키 트럭커'에게는 3박 4일 메르세데스-벤츠 스프린터 캠핑카 시승권이 전달됐다. 시승 편의를 위한 차량 딜리버리 및 픽업 서비스도 함께 제공됐다.시승 캠핑카인 메르세데스-벤츠 스프린터 '화이트하우스 B' 모델은 4인승 밴으로 2열 최고급 리무진 시트와 벤치 시트 및 테이블뿐만 아니라 대형 TV도 있다. 평상시에는 비즈니스 용도로 사용하고 주말에는 가족과 함께 캠핑 또는 여가를 즐길 수 있도록 캠핑카 기능을 접목한 차량이다. 최대 전장 7m, 차고 2.9m의 넓고 높은 차체로 차량의 실내에서 선채로 이동이 가능하며 실내 거주성이 뛰어나다.다임러 트럭 코리아는 자사의 혁신적인 효율 개념 ‘로드 이피션시(Road Efficiency)’ 1주년을 기념해 7월 한 달 동안 메르세데스-벤츠 트럭 고객을 대상으로 '2018 쿨 여름 서비스 캠페인'을 실시했다. 캠페인을 통해 ▲차량 무상 점검 ▲순정 부품 최대 30% 할인 ▲경품 추첨 이벤트 ▲서비스센터 방문 시 사은품 제공 등 4가지 혜택을 제공했다.다임러트럭코리아는 ‘Trucks you can trust(당신이 가장 신뢰할 수 있는 트럭)’ 브랜드를 목표로 하는 비전을 제시하고 있다. 이를 위해 탑클래스 제품들을 지속적으로 제시함과 동시에 서비스 향상을 위해 2017~2019년 2년간 서비스 네트워크에 총 100억원의 투자 집행을 실행중이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.