"고마워요 아미"…방탄소년단, 콘서트 후 팬들에 감사 인사

그룹 방탄소년단 멤버 지민, RM, 진, 제이홉이 콘서트 인증샷을 공개했다.27일 지민은 방탄소년단 공식 트위터에 "잊지 못할 추억으로 남을 거예요. 진심으로 감사하고 사랑합니다"라는 내용의 글을 게재하며 콘서트에 와준 팬들에게 고마움을 전했다. RM 또한 공식 트위터를 통해 "행복했어요. aRMY(아미)"라는 문구와 함께 사진 여러 장을 올렸다.앞서 지난 26일 진은 공식 트위터에 "진짜 너무 행복했어요. 아 너무 좋다. 알라뷰 아미"라고 적었고 제이홉 역시 "공연에 집중하느라 현장에서 찍은 셀카가 없다. 여러분 사랑합니다. 우리 아미가 짱이야"라고 소감을 밝혔다.방탄소년단의 팬 서비스에 팬들은 "너무 잘생겼다, 방탄소년단 최고야","콘서트 폭발.. 언제까지나 응원해","고맙다, 잘쉬고 화이팅","인성 갑, 미모 갑"등 다양한 반응을 보였다.한편 방탄소년단은 지난 24일 리패키지 앨범 '러브 유어셀프 결 '앤서' (LOVE YOURSELF 結 'Answer')'로 컴백했다. 25일과 26일 이틀간 서울 송파구 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 개최한 단독 콘서트 '러브 유어셀프(LOVE YOURSELF)'를 시작으로 월드 투어에 나섰다.

