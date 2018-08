[클릭 e종목]“현대모비스, 핵심부품 가치 주가에 미반영…기술력 우려 해소가 관건”

현대모비스 현대모비스 현재가 230,000 전일대비 2,000 등락률 -0.86% 거래량 132,308 전일가 232,000 close

[아시아경제 구은모 기자] 한국투자증권은에 대해 최근 주가 반등은 A/S 사업부의 가치가 부각됐기 때문이라며 추가 상승여력은 모듈부문에서 나올 것으로 분석했다.김진우 한국투자증권 연구원은 28일 보고서에서 최근 주가 반등은 A/S 사업부의 가치가 재조명됐기 때문이라고 설명했다. 현대모비스의 주가는 5월 지배구조 개편 철회 이후 줄곧 약세를 보인 뒤 7월 초 20만원을 저점으로 반등했다.김 연구원은 “1차 지배구조 개편 시 모비스는 A/S사업부의 가치를 9조3000억원으로 평가했는데, 이는 자산가치를 4조5000억원, 수익가치 12조4000억원을 자본시장법에 따라 40:60으로 가중평가한 금액”이라며 “2차 지배구조 개편 시 A/S 사업부의 가치는 상장 여부와 무관하게 수익가치인 12조4000억원 이상으로 평가 받을 것”으로 예상했다.핵심 부품의 가치는 여전히 주가에 반영되지 않았다는 분석이다. 김 연구원은 추가 상승여력은 모듈부문 내 핵심부품에서 나올 것으로 전망했다. 그는 “모비스의 현재 시총은 23조원이지만 이는 A/S 사업부 가치 최소 12조원, 현대차 등 관계사 지분가치 6조원, 순현금 6조원만으로도 모두 설명이 가능하다”며 “관계사 지분가치를 할인하더라도 현재 시총에는 핵심부품의 가치가 거의 반영이 안 된 상태”라고 했다. 김 연구원은 이를 “모비스의 기술력에 대한 시장의 우려가 아직 남아 있기 때문”이라고 설명했다.핵심부품의 가치는 모비스의 기술력에 대한 우려가 해소되면서 주가에 점차 반영될 것으로 내다봤다. 김 연구원은 “최근 모비스가 연구·개발(R&D) 역량을 강화하고 시장과의 소통을 늘리고 있어 핵심 부품 가치가 향후 더욱 부각될 것”으로 전망했다.