27일 성유리는 자신의 인스타그램에 "제작발표회 끝나자마자 달달구리 섭취. '당신에게 유리한 밤! 야간개장' OPEN해용"이라는 글과 함께 두 장의 사진을 게재했다.그는 또한 자신의 게시물에 "#밤라이프 #첫관찰카메라 #떨림 #기대기대"라는 해시태그를 달기도 했다.공개된 사진에는 성유리가 대기실에서 디저트를 먹고 있는 모습 등이 담겼다.한편, 성유리는 이날 첫 방송된 SBS Plus '당신에게 유리한 밤! 야간개장'에 출연했다.'야간개장'은 성유리, 서장훈, 붐, 나르샤가 셀럽의 밤 라이프를 관찰하는 것과 더불어 '트렌디한 요즘 밤 문화'에는 어떤 것들이 있는지 알려주는 예능 프로그램이다.

