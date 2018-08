그룹 방탄소년단이 미국 그래미가 주최하는 뮤지엄 행사에 참석한다.그래미 측은 24일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 다음달 11일 미국 그래미 뮤지엄에서 ‘방탄소년단과의 대화’(A Conversation With BTS) 행사를 개최한다고 밝혔다. 방탄소년단의 소속사 빅히트엔터테인먼트 측 역시 “행사에 참석하는 것이 사실”이라고 전했다.그래미에 따르면 이번 행사에서 방탄소년단은 뮤지엄의 예술 디렉터 스콧 골드맨과 함께 음반 관련 이야기를 나눌 계획이다. 이는 앞서 팝가수 테일러 스위프트, 래퍼 포스트 말론 등 유명 스타들이 진행했던 행사와 유사하다.특히 보수적인 성격으로 알려진 그래미가 방탄소년단을 초청했다는 점에서 방탄소년단을 아티스트로서 인정한 것이라는 평이 이어졌다.그래미 측은 이번 행사에 대해 “재능있는 아티스트가 세계적인 주목을 받게 된 이후 삶과 음악이 어떻게 변했는지 공유할 수 있는 특별한 기회를 제공할 것”이라고 설명했다.한편 ‘방탄소년단과의 대화’는 약 200명 관객이 참석할 수 있는 행사로 티켓은 전석 매진된 상태다.

