방탄소년단 “에드시런 언급에 깜짝 놀라…다음 협업 가수, 노래 따라 달라”

제이홉(좌) 슈가(우)/사진=빅히트 엔터테인먼트 제공

[아시아경제 위진솔 기자] 그룹 방탄소년단이 에드시런의 방탄소년단 언급에 대해 “깜짝 놀랐다”고 밝혔다.26일 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서는 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF’ 서울 콘서트 개최 기념 기자회견이 열려 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 참석했다.이 자리에서 제이홉은 “에드시런의 (방탄소년단 앨범)언급에 깜짝 놀랐다”고 말했다.지난 24일 방탄소년단의 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’이 공개된 후 영국 가수 에드시런은 자신의 인스타그램을 통해 ‘PS, congrats to bts. who are about to have an incredible week. Cool album(앞으로 멋진 나날을 보낼 방탄소년단을 축하해. 멋진 앨범)’이라고 칭찬했다.에드시런의 언급에 대해 제이홉은 “(에드시런과)만난 적도 교류도 없었다”며 “신기했고 마냥 기뻤다”고 말했다.이어 ‘다음에는 어떤 해외 아티스트와 협업할 계획이냐’는 질문에 슈가는 “음악이 먼저 완성되고 그다음에 협업할 가수를 생각한다”고 전했다.그는 “누구와 작업을 할까부터 오퍼가 들어온 것을 할까, 반대로 제안을 할까 생각을 많이 한다”며 “다음 노래가 어떤 느낌이 나올지에 따라 다르다”고 덧붙였다.한편 방탄소년단은 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 디지털 스페셜 트랙을 통해 미국 래퍼 니키 미나즈가 피쳐링한 ‘IDOL(Feat. Nicki Minaj)’를 공개했다.