방탄소년단 정국, ‘Euphoria’에 애정 가득…“마지막까지 녹음 수정”

[아시아경제 위진솔 기자] 그룹 방탄소년단 정국이 자신의 솔로곡 ‘Euphoria’ 홍보에 나섰다.26일 오후 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 방탄소년단의 ‘LOVE YOURSELF’ 서울 콘서트 개최 기념 기자회견이 열린 가운데 방탄소년단(RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국)이 참석했다.지난 4월6일 빅히트 엔터테인먼트 측은 공식 유튜브 채널을 통해 ‘Euphoria : Theme of LOVE YOURSELF 起 Wonder’ 영상을 공개했다.다만 당시 ‘Euphoria’의 음원은 공개되지 않아 팬들에게 아쉬움을 안겼다.이날 정국은 ‘Euphoria’에 대해 “솔로곡으로는 밝은 노래를 하고 싶었다”고 밝혔다.정국은 “(앞서 솔로곡이었던)‘Begin’은 15살의 감정으로, 짠하고 마음이 아팠다”면서 “이번에는 굉장히 청아하고 청량한 느낌의 곡을 하고 싶어서, 솔로곡을 하기 전에 방시혁 피디님께 밝은 분위기를 하고 싶다고 얘기를 했다. 그 뒤에 정해진 곡이다”고 설명했다.이어 “‘Answer’의 첫 번째 트랙이기 때문에 마지막 시점까지 녹음 수정을 많이 했다. 세게 부른 버전도 있고 약하게 부른 버전도 있다”고 곡에 대한 애정을 표하며 “지금도 아쉽지만 그래도 80%는 만족스러운 결과물이 나온 것 같아서 애정이 가는 곡이다. 많이 들어달라”고 덧붙였다.전날(25일)에는 ‘Euphoria’의 무대가 최초 공개되기도 했다. 공개된 무대에 대해 정국은 “노래만 들었을 때는 되게 노래만 부를 것 같은데, 춤 멤버기 때문에 퍼포먼스를 안 할 수가 없었다”고 하면서 “(처음에 받은)안무가 노래에 비해 너무 많았다. (공개된 무대는)노래에 집중할 수 있게 안무를 뺀 편이다”고 설명했다.마지막으로 정국은 “그래도 힘든 건 똑같더라구요”라고 너스레를 떨며 “잘 어울리는 안무가 나와서 만족스럽습니다”고 덧붙였다.

영상 공개 4개월 후인 8월24일, ‘Euphoria’의 음원은 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’에 첫 번째 트랙으로 수록되며 공개됐다.