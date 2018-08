GS샵, 트렌드리더 GS샵 위상 강화…4대 브랜드 리뉴얼

GS샵이 패션 성수기인 가을과 겨울(F/W)을 앞두고 27일부터 대대적인 패션 마케팅에 돌입한다고 26일 밝혔다.

[아시아경제 이재익 기자]GS샵은 올해 F/W 시즌 주제를 ‘G패션’으로 정하고 ‘트렌드리더 GS샵’의 위상을 더욱 굳건히 한다는 계획이다. 특히 지난 수년 간 다수의 충성고객을 확보하고 재구매율이 높은 ‘SJ와니’, ‘쏘울’, ‘모르간’, ‘K by 김서룡’ 등 4개 단독 브랜드를 대대적으로 리뉴얼해 라인업을 강화하고 차별화된 상품을 선보일 예정이다.27일 오전 8시 15분에는 손정완 디자이너의 ‘SJ와니 FW 론칭 특별방송’이 130분 동안 펼쳐진다. SJ와니는 GS샵이 데뷔 31주년을 맞은 대한민국 대표 디자이너 손정완과 손잡고 지난 2012년부터 독점으로 선보이고 있는 디자이너 브랜드다. 론칭 7주년을 맞아 ‘비욘드 프리미엄을 표방하는 하이엔드 라인업을 신규 출시할 예정이다.오는 30일 오전 8시 15분에는 ‘쏘울특집전’이 방송된다. 올 F/W 시즌 쏘울은 배우 정려원을 새로운 뮤즈로 맞았다. 첫 상품으로 준비된 상품은 섬유의 보석이라 불리는 캐시미어와 호주 청청울을 블렌드한 ‘케이블 풀오버+스커트’로 포근하며 부드러운 촉감에 케이블 조직으로 최신 트렌드까지 잡았다. 함께 소개되는 ‘캐시미어 100% 더블페이스 니트 머플러’는 기획부터 생산까지 이탈리아 페루자에서 진행했으며 2미터의 롱사이즈에 풍성한 조직으로 두 바퀴 이상 목을 충분히 감쌀 수 있다.오는 31일 오전 8시 15분에는 ‘모르간’의 F/W 신상품이 선보인다. 여성들의 워너비인패셔니스타 배우 김남주가 선택한 모르간은 세련, 모던, 시크한 디자인이 특징이다. 4년 연속 GS샵 수트 판매 1위 브랜드답게 제대로 된 재킷, 팬츠, 스커트로 구성한 ‘모르간뉴수트 컬렉션 3종’을 첫 상품으로 선택했다. 가죽 냄새 없고, 부드러우며 관리하기 쉬운 에코레더로 만든 ‘모르간라이더 재킷’은 40년 경력 패턴 장인의 맞춤핏과 블랙, 모카베이지, 그레이, 틸그린, 브릭브라운 등 유러피언 감성을 담은 세런된 컬러가 돋보인다.테일러링의 대가 김서룡 디자이너와 협업한 ‘K by 김서룡’은 다음 달 15일 론칭 방송을 실시한다. 김서룡 디자이너는 바디 실루엣을 살리는 특유의 세련된 디자인으로 셀럽들뿐 아니라 동료 디자이너들의 존경을 받는 국내 패션계의 거장이다. 수트에 대한 디자이너의 오랜 애정을 담은 ‘K by 김서룡 FW 컬렉션’ 등이 준비될 예정이다.