그룹 방탄소년단이 한국 가수 최단 시간에 유튜브 뮤직비디오 조회수 1000만 뷰를 돌파했다.방탄소년단이 24일 오후 6시 공식 유튜브 채널을 통해 공개한 ‘IDOL’ 뮤직비디오는 공개된 지 4시간 16분만인 오후 10시16분께 조회수 1000만 뷰를 넘겼다.이는 한국 가수 사상 가장 빠른시간 내에 1000만 뷰를 돌파한 것으로, 지난 5월 ‘FAKE LOVE’로 세운 한국 가수 최단 시간 기록(4시간 55분)을 자체 경신했다.또 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’ 타이틀곡 ‘IDOL’은 멜론, 엠넷, 벅스 등 국내 8개 음원사이트에서 실시간 차트 1위를 차지했다.한편 방탄소년단은 25일과 26일 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 열리는 ‘LOVE YOURSELF’ 서울 콘서트를 통해 신곡 무대를 최초 공개한다.

