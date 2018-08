"북핵 보다 무역전쟁 먼저?"…美 '폼페이오 방북 취소' 파장

[이미지출처=로이터연합뉴스]

중국이 미국을 상대로 무역전쟁을 지속하겠다는 의사를 보이자 '북핵 협상'을 새로운 카드로 꺼내든 양상이다.

[아시아경제 오현길 기자] 한반도 비핵화와 평화체제 구축을 위한 북·미협상이 미국과 중국의 '무역전쟁'으로 인해 흔들리고 있다.미측이 공식적으로 북한 비핵화가 진전되지 않는 원인을 중국 탓으로 돌리면서 압박의 수위를 높였다.도널드 트럼프 미국 대통령은 24일(현지시간) 자신의 트위터를 통해 다음주로 예정됐던 마이크 폼페이오 미 국무장관의 북한 방문을 연기토록 요청했다고 밝혔다.트럼프 대통령은 "중국과의 훨씬 더 어려워진 무역협상 때문에 중국이 예전만큼 비핵화 과정을 돕고 있다고 믿지 않는다"고 비판했다.다만 그는 "폼페이오 장관은 아마 중국과의 무역 관계가 해결된 이후(most likely after our Trading relationship with China is resolved) 가까운 장래에 북한에 갈 것으로 기대하고 있다"면서 북핵보다 미·중 무역전쟁 해결이 우선이라는 점을 공식화했다.그러면서 "그동안 김정은 북한 국무위원장에게 안부를 전하고 싶다. 그를 곧 만나길 고대한다"고 북한과의 관계에는 이상없음을 강조했다.이러한 반응은 오는 북한 정권 수립 70주년을 맞아 열리는 9·9절 기념식에 시진핑 중국 국가주석이 북한을 방문해 김정은 북한 국무위원장과 가질 회담을 의식한 것으로 풀이된다. 북·중관계가 정상화된 이후 중국이 동북아 패권 다툼에서 미국을 견제하기 위해 북한의 비핵화에 입김을 작용할 수 있다는 우려가 제기돼왔다.트럼프 대통령도 앞서 20일 외신과 인터뷰에서 2차 북·미 정상회담 가능성을 언급하면서도 비핵화가 진전되지 않는 것을 두고 '중국배후론'을 언급하기도 했다.특히 최근 미중 간 무역전쟁이 격화되면서 상당한 경제적 충격까지 예고하고 있다. 미국은 지난 23일까지 총 500억달러 규모의 중국산 수입품에 추가 관세를 부과했고 중국도 같은 규모로 보복에 나설 방침이다.류쿤 중국 재정부장은 24일(현지시간) 미국 통신사와 인터뷰에서 정부의 지출을 늘려서라도 미국에 대한 무역 반격을 계속하겠다는 의지를 밝혔다.류 부장은 "미중 무역마찰이 중국 경제에 추는 충격은 작다. 미국이 추가 관세 부과를 결정한 만큼 중국도 반격을 계속할 것"이라며 "다만 중국에서 사업을 하는 자국 및 외국기업의 타격을 최소화 하기 위해 최대한 정밀하게 초점을 맞춰 반격할 계획"이라고 말했다.