[신조어사전] 더닝 크루거 효과 - “내가 해봐서 아는데”

미국 내 러시아 전문가로 알려진 톰 니콜스 미국 해군대 교수는 어느 날 자신의 블로그에 '전문지식의 죽음(The Death of Expertise)'이란 글을 올렸다. 자신이 러시아 관련 자료를 게재할 때마다 댓글로 그를 가르치려 드는 자칭 '전문가'들의 출현에 분노하며 이를 꼬집은 그는 구글링한 자료 몇 개, 신문 기사 몇 개 읽고 나서 수십 년간 공부해 얻을 수 있는 지식을 습득했다 착각하는 사람이 전문가랍시고 나서는 세태를 날카롭게 지적했다.

