배우 다니엘 헤니가 아버지와 함께한 데이트 현장을 공개했다.24일 다니엘 헤니는 자신의 인스타그램을 통해 “Im On A Boat with Dad. Michigan. tbt. (아빠랑 함께 보트 위에서. 미시건)”이라는 글과 함께 아버지와 함께 찍은 사진 한 장을 게재했다.다니엘 헤니는 ‘TBT(Throwback Thursday, 오래된 사진들을 목요일에 공유하면서 사용한 태그에서 유래된 용어)’를 맞아 과거 사진을 추억하다가 이를 공유한 것으로 보인다.특히 다니엘 헤니는 수염을 기르고 모자를 눌러 쓰고 있는 수수한 모습으로 눈길을 끌었다.한편 공개된 사진에 네티즌들은 “흠 잡을 데가 없음. 같은 남자가 봐도 완벽하다” “내가 젤 좋아하는 멋진 배우” “항상 응원합니다” 등의 반응을 보였다.

