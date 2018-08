[클릭 e종목]“페이팔홀딩스, 디지털 결제시장 확대의 최대 수혜주”

[아시아경제 구은모 기자] 신한금융투자는 페이팔홀딩스(페이팔)에 대해 모바일 결제시장 확대와 기업 인수를 통한 시너지 효과를 투자포인트로 제시했다.김수현 신한금융투자 연구원은 25일 보고서에서 “페이팔은 1998년 설립된 디지털 결제 플랫폼 업체로 글로벌 온라인 결제에서 우위(시장점유율 65%)를 점하고 있다”며 “사용자 규모 확대와 편리하고 유용한 서비스를 위해 시장 내 다양한 사업자들과 파트너십을 체결하면서 영향력을 확대하고 있다”고 설명했다. 주요 자회사로는 페이팔 크레딧, 벤모, 브레인트리 등이 있다.페이팔은 올해 2분기 매출액이 38억6000만달러로 전년 동기 대비 23.0% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 5억7000만달러로 33.0% 늘었다. 김 연구원은 올해 매출액은 154억4000만달러, 영업이익은 33억6000만달러로 추정했고, 올해 예상 자기자본수익률(ROE)은 16.1%로 수익성이 견조할 것으로 전망했다. 그는 “신규 인수합병을 위한 자금확보 및 구조조정 전략 중 하나로 단행했던 페이팔 소비자 신용매출채권 매각 효과(Synchrony Financial 69억달러)는 3분기부터 반영될 것”으로 예상했다.투자포인트로는 모바일 결제시장 확대와 기업 인수를 통한 시너지 효과를 제시했다. 김 연구원은 “모바일 결제시장은 2023년까지 약 3조3000억달러 규모로 성장할 것으로 예상된다”며 “페이팔은 시장 내 키 플레이어로 모바일 결제거래액 비중 확대를 통한 수혜가 클 것”으로 전망했다. 또한 “공격적인 인수·합병(M&A)을 통해 결제서비스 경쟁력을 확보하고 외형성장을 거듭해온 과거 사례와 같이 아이제틀(iZettle) 인수를 통해 유럽 커머스 오프라인 시장영향력 확대, 경쟁사(Square) 견제 효과를 발휘 할 것으로 기대된다”고 했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.