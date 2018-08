그룹 방탄소년단과 전 세계 톱 래퍼이자 싱어송라이터인 니키 미나즈(Nicki Minaj)의 컬래버레이션이 성사됐다.니키 미나즈는 오늘(24일) 오후 6시 발매되는 방탄소년단의 리패키지 앨범 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 마지막 트랙 ‘IDOL (Feat. Nicki Minaj)’에 이름을 올렸다.이번 컬래버레이션은 방탄소년단이 니키 미나즈에게 먼저 제안해 이뤄진 것으로 알려졌다.방탄소년단은 이번 앨범을 발매하면서 2년 반 동안 이어온 LOVE YOURSELF 시리즈의 대미를 장식한다.한편 니키 미나즈는 지난 2010년 싱글 앨범 ‘Massive Attack’으로 데뷔해 같은 해 가수 최초로 미국 빌보드 ‘핫 100’에 싱글 7곡을 진입시키는 기록을 세웠다.

