[특징주]키이스트, BTS 컴백 소식에 강세

[아시아경제 구은모 기자]가 강세다. 방탄소년단(BTS)의 컴백 소식이 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.24일 오후 3시5분 현재 키이스트는 전 거래일 대비 13.24%(415원) 오른 3550원에 거래되고 있다.키이스트의 일본 자회사인 '디지털 어드벤처(DA)'는 지난해 방탄소년단과 일본 매니지먼트 전속 계약을 맺었다.방탄소년단은 이날 오후 6시 음원사이트를 통해 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 Answer)’를 공개한다.방탄소년단은 오는 25∼26일 예정된 서울 잠실종합운동장 올림픽주경기장에서 '러브 유어셀프'(LOVE YOURSELF) 콘서트를 시작으로 내년 2월까지 미주, 유럽, 일본 등에서 월투투어를 진행한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.