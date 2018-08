[특징주]엔에스엔, 하버드대 공동 뇌질환 의료기기 인증…7조 시장 선점 기대 '강세'

[아시아경제 유현석 기자]엔에스엔은 뇌 질환 치료기기인 '뉴로소나(NEUROSONA)'를 개발하기 위해 하버드 의대 부속병원(The Brigham and Women‘s Hospital)과 저강도 집중 초음파 공여기술(FUS)을 이용해 비(非)수술적으로 뇌의 특정부분 신경을 조절하는 기술에 관한 연구지원협약을 체결했다. FUS(Focused UltraSound, 집중 초음파)는 뇌의 특정지역에 정밀하게 음향에너지를 전달하는 기술이다.뉴로소나가 개발 중인 의료기기는 집중 초음파에 이미지 처리 소프트웨어(SW), 위치추적 센서 기술을 결합해 뇌의 특정 부위를 mm단위로 정밀하게 타게팅 할 수 있다. 낮은 에너지를 사용해 인체에 무해하며, 수술이나 약물을 사용하지 않고 비침습적으로 뇌의 특정 부분을 활성화·비활성화 시켜 치료하기 때문에 뇌치료에 따르는 부작용과 위험성을 크게 줄일 수 있다는 장점이 있다. 비 수술적으로 뇌의 특정부분 신경을 조절하는 기술은 인체에 무해한 FUS로 뇌의 특정부위 신경을 자극해 우울증, 불안장애에서 치매에 이르기까지 각종 뇌 질환을 직접 치료하는 기술을 의미한다.

