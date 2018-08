野외침, 與침묵…안희정법 반쪽되나

[아시아경제 강나훔 기자] 야권을 중심으로 여성 국회의원들 사이에서 우리나라 법에 '노 민스 노 룰(No Means No rule·비동의 간음죄)' 개념을 도입해야 한다는 목소리가 거세다. 여비서 성폭력 혐의로 재판에 넘겨진 안희정 전 충남도지사의 무죄 판결을 계기로 이른바 '안희정법'의 필요성을 역설하는 것이다. 반면 여당인 더불어민주당에서는 이 사안에 대해 사실상 '침묵'으로 일관하면서 반쪽짜리 외침으로 그치는 것 아니냐는 우려도 나온다.

