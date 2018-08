[아시아경제 박지환 기자]A.M. Best는 한화손보가 견실한 손익구조를 유지하면서 손해보험업계에서 시장지위를 지속적으로 확대하고 있다고 평가했다. 또 재무건전성 강화와 모회사인 한화생명의 안정적인 지원 가능성 등의 배경이 등급 상향의 주요 요인이란 설명이다.한화손보 관계자는 "지난 6월 글로벌 3대 신용평가기관인 S&P, 무디스, 피치로 부터 국내 보험사 중 유일하게 전부 신용평가 A등급을 받았다"면서 "A.M. Best 신용평가에서 'A'등급을 획득한 만큼 한화손보는 고객과 주주가치를 향상할 수 있는 우량보험사로 자리매김할 것"이라고 말했다.

한화손해보험은 24일 세계 최대 보험전문 신용평가 기관 미국 A.M. Best로부터 'A' 신용 등급을 획득했다고 밝혔다. 이는 2016년에 받은 'A-'보다 한 단계 높아진 등급이다.