싼타페 끌고 투싼 밀고…SUV 천하

[아시아경제 이정민 기자]스포츠유틸리티차량(SUN)이 국내시장에서 현대기아차의 희망으로 떠올랐다. 신형 싼타페 출시 후 6개월 만에 지난해 전체 판매량을 뛰어 넘을 정도로 질주하고 있다. 여기에 기아차의 쏘렌토 역시 마니층의 애정을 받고 있으며 아우격인 준준형 SUV인 투싼과 스포티지 역시 선전하고 있는 상태다.지난 2월 완전변경 모델로 나온 현대차 신형 싼타페는 7월까지 총 5만3589대가 판매됐다. 지난 한해 싼타페 전체 판매량이 5만1661대인 것을 감안하면 놀라운 판매속도다. 출시 후 매달 1만대를 넘나드는 타 차종을 압도하는 성적이다. 그랜저가 지키던 국내 베스트셀링카 왕좌도 빼앗았다. 이런 기세라면 연 판매 목표 9만대를 넘어 '10만대 클럽'도 가능할 것으로 점쳐진다. 이렇게 되면 국내 SUV 연 판매 최다 기록을 새로 쓴다. 기존 기록 역시 싼타페가 갖고 있는데 2015년 9만2928대가 팔렸다.신형 싼타페는 '더 커진 차체'에 '다양한 안전 사양'이 장점으로 꼽힌다. 신형 싼타페는 기존 모델보다 70mm 길어져 육중함을 뽐낸다. 여기에 캄테크(Calm-Tech)라는 인간 중심의 안전기술까지 더해져 커진 덩치만큼 안전성을 확보했다. 현대차는 싼타페의 패밀리카 역할을 위해 안전과 편의성에서 경쟁력을 높였다. 안전 하차 보조, 후석 승객 알림, 후방 교차 충돌방지 보조 시스템이 현대차 최초로 적용됐다.기아차 쏘렌토는 싼타페 간섭효과 우려에도 두터운 팬층의 인기에 힘입어 제 역할을 하고 있다. 올 들어 7월까지 판매량은 4만1894대. 지난해 같은 기간 3만9617대를 앞섰다. 지난 4월 2019년형 쏘렌토 '더 마스터(THE MASTER)'가 나온 후 인기가 가속화되고 있다. 신형 쏘렌토는 강화된 파워트레인을 탑재하고 첨단 안전 및 편의사양을 적용해 상품성을 높였다. 기존 R 2.2 디젤과 2.0 가솔린 터보 모델에 적용했던 8단 자동변속기를 R 2.0 디젤 모델까지 확대 적용해 전 모델 8단 자동변속기를 기본 장착했다. 랙 구동형 전동식 파워 스티어링(R-MDPS)을 통해 주행성능도 개선했다. 고속도로 주행보조, 운전석 자동 쾌적 제어 시스템, 전용 하이그로시 기어노브 등 안전, 편의사양도 탑재됐다.한국을 넘어 글로벌 시장에서 달리는 투싼과 스포티지는 최근 나란히 페이스리프트(부분변경) 모델을 내놓고 국내 준중형 SUV소비자를 공략하고 있다.기아차 스포티지 더 볼드가 선제 공격에 나섰다. 3년 만에 나온 이 차는 강인한 외관에 동급 최초로 전륜 8단 자동변속기를 장착해 연비를 높였다. 첨단 주행 안전기술인 고속도로 주행보조 시스템, 인공지능 스피커를 통해 음성으로 차량을 원격 제어하는 'UVO IoT서비스(홈투카)'도 도입됐다. 현대차 투싼 페이스리프트는 연비, 성능 두마리 토끼를 잡았다. 디젤 2.0, 스마트스트림D 1.6, 가솔린 1.6 터보 3가지 파워트레인으로 운영된다. 차세대 파워트레인 스마트스트림D 엔진을 장착한 1.6 디젤 모델은 16.3km/ℓ(복합연비, 2WD AT, 17인치 타이어 기준)의 동급 최고 수준 연비를 달성했다.연말까지 이어지는 개별소비세 인하 혜택에 통상 완성차 업체들이 하반기로 갈수록 공격적인 할인 프로모션을 진행하는 것을 감안하면 현대기아차 SUV 판매비중은 커질 전망이다.

